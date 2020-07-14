وظائف شاغرة في اتحاد الأمن السيبراني

طرح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة وظائف شاغرة، للعمل بمقر الاتحاد في الرياض بمسميات مطوّر NET Core، ومطوّر أول Dot Net. واشترط على المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب أو ما يعادلها، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابةً، وتوافر خبرة في تطوير النظم. وأضاف أن التقديم متاح الآن من خلال الروابط التالية: مطوّر NET Core : أضغط هنا مطوّر أول Dot Net: أضغط هنا

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