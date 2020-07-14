الغذاء والدواء تعلن الموافقة على دراسات سريرية لعلاج كورونا

كشفت هيئة الغذاء والدواء، عن إجراء دراسات سريرية متعلقة بأدوية يحتمل أن تكون مفيدة في علاج مرضى فيروس كورونا، مع التركيز على الاعتماد الطارئ لاستخدام كواشف مخبرية في المنشآت الصحية لاكتشاف الفايروس في حال الاشتباه بالإصابة، وتسريع إجراءات التقييم العلمي للأجهزة والمستلزمات الطبية التي تُستخدم للحماية الشخصية مثل الكمّامات والقفازات الطبية ومراييل العزل بتغطية الاحتياج المتزايد عليها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أن الدراسة تستهدف تعجيل الموافقات على معقمات اليدين لرفع عدد المصانع المنتجة لها وزيادة توفرها بالسوق، والمواد الأولية للأدوية للتغلب على أي شح قد يحدث نتيجة الإجراءات الدولية في التصدير.

وأشار إلى أن الهيئة أعدت منذ بداية الأزمة تقريراً علمياً يجري تحديثه بشكل دوري يتضمن جميع الدراسات المتعلقة بالأدوية المستخدمة في البروتوكولات العلاجية للمرض، ومراجعة اللقاحات كافة المؤهلة لمنع المرض في مختلف مراحل التجارب السريرية، مؤكدا أهمية التعاون الفعّال بين الجهات الرقابية لإيجاد علاج أو لقاح لفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).