“نوال باحاج” في ذمة الله

انتقلت إلى رحمه الله تعالى مساء أمس ” نوال أحمد باحاج” . صحيفة الخليج الالكترونية التي ألمها الخبر تتقدم بالتعازى إلى زوجها ” طارق صالح العمودي” وأبنائها ” زياد و فارس و أسامة ، وأريج” سائلين الله أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

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