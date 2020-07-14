شكرا لقرائتكم خبر عن ما سبب عدم ظهور نتيجة الاختبار التحصيلي لبعض الطلاب؟.. «توكلنا» يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح تطبيق «توكلنا» المعني بظهور نتائج الاختبار التحصيلي بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب طريقة الحصول على نتيجة الاختبار.
وأضاف” توكلنا” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، عن عدم ظهور النتيجة، أنه فور رصد النتيجة من هيئة تقويم التعليم والتدريب سوف ينبه المستخدم وتظهر نافذة منبثقة، فيها نوع الاختبار والنتيجة وسوف تختفي بعد الضغط على موافق.
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت في 11 يوليو الجاري، عن نتائج الاختبار التحصيلي، حيث يمكن الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق توكلنا بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر ما سبب عدم ظهور نتيجة الاختبار التحصيلي لبعض الطلاب؟.. «توكلنا» يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.