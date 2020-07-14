شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترجئ إطلاق مسبار الأمل للمريخ من اليابان بسبب الظروف الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الاتصالات لحكومة الإمارات اليوم الثلاثاء، إنه تقرر تأجيل مهمة إطلاق مسبار إلى المريخ بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق باليابان.

وذكر المكتب في بيان على تويتر إنه سيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد قريبا.

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وكان من المقرر إطلاق مهمة (مسبار الأمل) من مركز تانيجاشيما للفضاء في اليابان الساعة 12:51 صباح الأربعاء بتوقيت الإمارات (2051 يوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش) في رحلة مدتها سبعة أشهر للمريخ، حيث كان من المفترض أن يرسل بيانات عن الغلاف الجوي.

وكان قد أكد فريق مسبار الأمل ومسؤولى موقع الإطلاق فى مركز تناغاشيما الفضائى باليابان جاهزية مسبار الأمل للانطلاق فى رحلته لاستكشاف المريخ، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" .

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك عقد اليوم فى اليابان ضم فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ومسؤولى شركة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة المسؤولة عن مركبة الإطلاق.