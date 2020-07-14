شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية وحارا فى مملكة البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة على أجزاء من مناطق( الشرقية ، الرياض، المدينة المنورة ،نجران، مكة المكرمة ،القصيم ،حائل ، الليث، جازان) وسماء غائمة جزئياً على شرق وشمال ووسط المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

الريـاح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً..

الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:16 المد الثاني عند 07:51 الجزر الأول عند الساعة 12:48 الجزر الثاني عند الساعة 03:16 بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج.

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فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:37 الثاني عند الساعة 06:29 الجزر الاول عند الساعة 09:14 الثاني عند الساعة 23:47 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 47 34 60 15 دبي 46 34 55 20 الشارقة 46 31 60 20

عجمان 43 34 65 25 أم القيوين 45 30 70 25 رأس الخيمة 44 32 65 20 الفجيرة 36 31 80 35 العين 46 33 40 15 ليوا 49 32 45 10 الرويس 44 30 70 20 السلع 44 30 75 25 دلما 39 30 80 35 طنب الكبرى 40 31 85 40 طنب الصغرى 40 31 85 40 أبو موسى 40 31 85 40

البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون رطباً أحيانا مع بعض السحب، ويكون حاراً خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، وتكون شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 % والصغرى 20 %.