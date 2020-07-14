وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر غربية أن "الوضع في لبنان كان محور نقاش على أكثر من مستوى دولي في الآونة الأخيرة، وخلص إلى رسم علامات تشاؤمية حياله. والتقى على التخوّف من تفاقم الأمور أكثر في هذا البلد، ما لم تبادر السلطات فيه إلى إجراءات احترازية وإصلاحات جذرية تمنع عنه الانهيار".
وبحسب المصادر، فإن تقارير دبلوماسية غربية من بيروت أشارت إلى تخوف من ازدياد الهجرة من لبنان، مشيرة إلى أن "حجوزات بالآلاف لمغادرة لبنان، وجلهم من الشباب وعائلات بكاملها، هربا من الأزمة، والمقصد الأساس هو أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص، وغالبية هؤلاء من المسيحيين".
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة لم يشهد لها مثيل، بعد أن خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها، في حين لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة 9 آلاف ليرة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: الآلاف من اللبنانيين يستعدون للهجرة في الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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