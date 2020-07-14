شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: شركات الطيران تباشر رحلاتها ومطار الخرطوم يعلن جاهزيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباشر اليوم، شركات الطيران السودانية بدر وتاركو والمصرية للطيران والتركية وفلاي دبي ؛ رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم وذلك تنفيذاً لقرار سلطة الطيران المدني الذي أعلنته الأسبوع الماضي بعد موافقة اللجنة الصحية العليا لجائحة كورونا والقاض بالفتح الجزئي للمطار مع ثلاث دول هي مصر وتركيا والإمارات.

ووفقا لما أوردته وكالة السودان للأنباء "سونا"، أكد عصام الدين احمد مدير شركة مطار الخرطوم الدولي في تصريح (لسونا) جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الجوية القادمة من تلك الدول مع الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة.