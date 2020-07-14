شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البحرين للثقافة والأثار: آيا صوفيا موقع وإرث حضارى مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشيخة مى بنت محمد ال خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار ورئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي على أهميّة "آيا صوفيا" الذي يعتبر "موقعا أثريا عريقا وإرثاً حضاريا مميزا" مؤكدةً على وجوب "أن يكون محل إجماع بين علماء الأديان وأصحاب الاختصاص في الثقافات والموروث الحضاري"، كما أبدت أسفها "أن يكون موضوعاً للخلاف والانقسام".

وووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، تجدر الإشارة أن مملكة البحرين حالياً ضمن الدول الواحدة والعشرين الأعضاء للجنة التراث العالمي المنبثقة من منظمة التربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" والمعنية بالحفاظ والحماية والرعاية لمواقع التراث الإنساني المدرجة على لائحة التراث العالمي.

وكشف استطلاع للرأى أجرته مؤسسة «متروبول» التركية لاستطلاعات الرأى والدراسات، تحت عنوان «نبض تركيا _ يونيو» إلى أن قرابة نصف الشعب التركى يرى أن قرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد له أبعاد سياسية.

وأظهر الاستطلاع أن 43.8 % من المشاركين يرون أن الغرض من قرار فتح آيا صوفيا للعبادة وتحويله إلى مسجد هو إشغال الرأى العام عن الحديث عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تتعرض لها البلاد منذ أشهر، وتزداد حدتها يومًا بعد يوم.