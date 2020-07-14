شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة المالية السودانية: اعتماد التعامل الإلكترونى فى الأداء المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هبة محمد على أحمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى المكلف بدولة السودان، عن حزمة من الموجهات لتطوير الاداء المالي والاقتصادي أهمها استخدام التقنية الحديثة لترقية الأداء واعتماد التعامل الالكتروني في الأداء المالي وتطبيق مبدأ الشفافية في التعاملات الاقتصادية .

ووفقا لما أوردته وكالة السودان للأنباء "سونا"، جاء ذلك لدى اجتماعها بمدراء الإدارات العامة بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بحضور آمنة أبكرعبد الرسول وكيل المالية و مكي ميرغني وكيل التخطيط الاقتصادي.

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وأكدت الوزيرة على ضرورة إعلاء قيمة العمل بروح الفريق الواحد، وأبدت استعداد الوزارة للتعاون مع كل مؤسسات ووزارات الحكومة لتحقيق أهداف الفترة الإنتقالية المتمثلة في تحقيق النهضة الاقتصادية وتحسين معاش الناس وتلبية آمال وتطلعات الشعب السوداني في الوصول للعيش الكريم والحرية والسلام والعدالة، وشددت على إهتمامها بتطبيق المؤسسية وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين وتطوير قدراتهم وصولاً الى تجويد الأداء والاحترافية في العمل وانجازاً لأهداف التنمية الاقتصادية .

من جانبها امنت امنة ابكر عبد الرسول وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على تطبيق مبدأ الشفافية وتطوير الأداء الاقتصادي .

فيما أكد مديرو الإدارات العامة بالوزارة حرصهم على تطوير الأداء ودعم برامج وخطط الوزارة وتحقيق أهدافها المنشودة .