الإمارات تعتمد تقنية "دى. بى. آى" لتحديد المشتبه بإصابتهم بـ "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، تقنية " دى .بى.آي " ( DPI ) القائمة على أشعة الليزر لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كوفيد19. ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، تتيح التقنية إجراء مسح على نطاق واسع خلال ثوان معدودة كخطوة أولى لتحديد المشتبه بإصابتهم قبل إجرائهم فحوصات مسحة الأنف (PCR). ويشار إلى أن الجهاز ابتكار إماراتي طوره مختبر "كوانت ليز" ومقره أبوظبي، ويقرأ عينات الدم لعدد كبير من الأفراد ليحدد خلال ثوان معدودة وجود التهابات نتيجة إصابات فيروسية. وأوضحت "الصحة" أن النتيجة الإيجابية تحتم إجراء فحص مسحة الأنف PCR والخاص باكتشاف فيروس كوفيد-19.

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