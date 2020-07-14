شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من الكويتيين يؤيدون تعديل التركيبة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة استطلاعية عن اتجاهات المواطنين الكويتيين، نحو المقيمين في ضوء القيم وبعض المتغيرات الديموغرافية، أن أكثر من 92 % من الكويتيين يرون أنه من الأفضل تعديل التركيبة السكانية، وذلك لمصلحة وفائدة الوطن والمجتمع.

ووفقا لما أوردته صحيفة الجريدة الكويتية، أشارت الدراسة التي أعدها أستاذ علم النفس بكلية التربية، ناصر المويزري، والأستاذ المساعد عبدالمطلب عبدالمطلب، والباحثة النفسية بوزارة الداخلية زهراء الموسوى، والتي شملت عيّنة عشوائية تتكون من 425 فرداً من مختلف فئات المجتمع الكويتي، منهم 207 ذكور و215 من الإناث، يتراوح متوسط أعمارهم بين 33 و38 سنة من مختلف محافظات الكويت الست، إلى أن أكثر من 57 %من الكويتيين لا يفضلون التعامل مع الموظف الحكومي الوافد، فاتجاههم نحوه سلبي.

ولفتت إلى وجود أكثر من 55 بالمئة من الكويتيين لديهم اتجاه سلبي نحو المقيمين، وأكثر من 53 بالمئة من الكويتيين لديهم اتجاه سلبي نحو الأطباء الوافدين و48 % لا يرتاحون لوصفاتهم الطبية، وأن أكثر من 32 بالمئة حدثت لهم مشاكل مع الأطباء الوافدين.

وبيّنت الدراسة أن أكثر من 53 %من الكويتيين لا يفضّلون أن يقوم معلم وافد بتدريس أبنائهم، وأكثر من 52 % من لديهم اتجاه سلبي نحو المعلمين الوافدين، مشيرة إلى أن أكثر من 88 % من المواطنين يرون أنه يجب التخلص من العمالة السائبة.