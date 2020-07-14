شكرا لقرائتكم خبر عن مريم بنت محمد بن زايد ترعى تخريج 714 مواطنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان.. نظم «مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني» أربعة احتفالات افتراضية «عن بعد» بمناسبة تخريج 714 مواطنة من سبعة أفرع لثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة ل «أبوظبي التقني» في مختلف إمارات الدولة.

وشارك في الاحتفالات، حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية ومبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

تضم الدفعة الجديدة، نخبة متميزة من المواطنات في تسعة تخصصات هندسية وصحية وتكنولوجية وهي تكنولوجيا العلوم الصحية والهندسة التطبيقية في الكهرباء وفي الميكانيكا وهندسة علوم الحاسوب والعلوم الهندسية العامة وبرنامج العلوم المتقدمة والإدارة المالية والمحاسبة والإنتاج الإعلامي الإبداعي والعلوم الصحية والرعاية الاجتماعية.

وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان في تصريح بهذه المناسبة..«إن هذه الاحتفالات الافتراضية تجسد الحرص على الاحتفاء بنخبة من بنات الوطن المتميزات اللائي قدمن النموذج في الدراسة المتقدمة ضمن منظومة «أبوظبي التقني» التي ترسخ دورهن في تقدم وريادة الإمارات في مختلف التخصصات الهندسية والصحية والإعلامية».

وأعربت سموها عن خالص التهاني والتبريكات للخريجات، مؤكدة ثقتها العالية في أنهن سيواصلن الإبداع والتألق خلال الدراسة الجامعية وفي التخصصات التي تلبي وظائف المستقبل وسوق العمل الجديد.

من جانبه قال حسين بن إبراهيم الحمادي.. إن القيادة الرشيدة أسهمت في ترسيخ دعائم التعليم العام والمهني والتطبيقي، مشيراً إلى أن ما وصلنا إليه من ريادة وتقدم نتاج دعم ورعاية كبيرة ومباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أن «أبوظبي التقني» ومعهد التكنولوجيا التطبيقية يساهمان في صناعة الكفاءات الوطنية المتخصصة في الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الصحية وغيرها من علوم المستقبل.

وقال «إن فرحتنا تتضاعف عندما نرى بنات الوطن ينخرطن في الدراسة بجد واجتهاد ويتخرجن ولاحقاً يتألقن في مجالات الإنتاج والعمل، حيث آمنت القيادة الرشيدة بدور العنصر النسائي الإيجابي في بناء ونهضة الوطن باعتبارها شريك الرجل في التنمية والبناء، لذا كانت توجيهات القيادة بتمهيد الطريق لهن، وتوفير فرص التعلم والاندماج في الحياة العامة».

وأكد أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة جعلتها محل احترام العالم لما تركته من بصمات واضحة في كل الميادين التي خاضتها.

وأضاف: «يسعدني أن أتقدم ببالغ الشكر إلى سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان على رعايتها الكريمة لهذا الحفل واهتمامها ومتابعتها وحرصها على التعليم وتميز طلبته وتتويج هذه النخبة من خريجات التكنولوجيا التطبيقية، بعد سنوات من التعلم والاجتهاد والإصرار على التميز، للانطلاق إلى آفاق أوسع من التعلم عبر بوابة هذه المؤسسة التربوية الرائدة».

وقال: «بناتي الخريجات لقد قدم الوطن وقيادته الرشيدة كل الدعم والرعاية لنراكن خريجات وفق أعلى المستويات الفكرية والعلمية والمهنية، ولعل أكثر ما يبهج القيادة الرشيدة رؤيتكن وأنتن تعتلين منصات التخرج الثانوي والجامعي ومن ثم الانتقال إلى ميدان العمل لتفيدوا وطنكم ومجتمعكم».

من جانبه قال مبارك سعيد الشامسي في كلمته «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة التي قدمت كامل الدعم المادي والمعنوي لتمكين «أبوظبي التقني» من صناعة 714 كادراً وطنياً جديداً متخصصاً، وأوضح أن استراتيجية «أبوظبي التقني» تركز على تمكين «ثانويات التكنولوجيا التطبيقية» من تقديم أحدث المناهج العلمية والتطبيقية الشاملة والكاملة وفق أرقى المعايير العالمية وصولاً إلى المخرجات التي تصبو إليها القيادة الرشيدة».

وأعربت الخريجات في كلمتهن عن شكرهن الجزيل للقيادة الرشيدة والإدارة العليا في «أبوظبي التقني» و«التكنولوجيا التطبيقية على سنوات التعلم والدراسة المتقدمة وفق أرقى المناهج التطبيقية.

وفي ختام الاحتفالات أدت الخريجات قسم الولاء للوطن والقيادة الرشيدة في أجواء مفعمة بالفرح. (وام)