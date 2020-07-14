شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: حماس أقالت عددا من المسئولين الأمنيين بعد هروب أحد قادتها إلى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن حركة حماس أقالت عددا من المسئولين الأمنيين بعد هروب أحد قادتها إلى إسرائيل.

وفى وقت تسابق تضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية بعد نقل قناة العربية عن مصادر في داخلية حماس بقطاع غزة إعلانها اعتقال خليّة من العملاء تتكون من 16 عنصرا أغلبهم من كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل.

وقالت القناة إن إعلان حماس تزامن مع هروب أحد القادة الميدانيين للحركة، ويدعي محمد عمر أبوعجوة، من قطاع غزة على متن قارب لإسرائيل، بعد اكتشاف تجسسه على الحركة منذ العام 2009.