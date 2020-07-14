شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد للمملكة.. «فيصل التخصصي» ضمن أكبر 5 مراكز في جراحة «الروبوت» عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في إنجاز جديد يضاف لإنجازات المملكة، دخل مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ضمن أكبر خمسة مراكز على مستوى العالم في جراحة الروبوت القلبية.

جاء ذلك بعد أن تمكن المركز من إجراء 105 عمليات دقيقة ومعقدة للقلب خلال عام واحد بواسطة النظام الجراحي الروبوتي السريري، بحسب تصنيف الشركة الأمريكية لروبوتات دافنشي (Da Vinci) والشركة المتعاونة معها لتدريب الجراحين في الجراحات الدقيقة (MIS)، وفقا لـ”المدينة”.

يذكر أن “فيصل التخصصي” ينافس مراكز رائدة عالمياً في أمراض وجراحة القلب في الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على تقييم للفترة من فبراير 2019م وحتى شهر فبراير 2020م.