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إغلاق فرع أحد البنوك بالخرج بعد ظهور إصابات كورونا بين موظفيه

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أغلقت اللجنة الميدانية المشتركة للرقابة على المنشآت والأسواق التجارية بمحافظة الخرج فرع أحد المصارف، أمس الإثنين، بعد ثبوت وجود حالات مصابة بفيروس كورونا للعاملين به.

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وأوضحت بلدية محافظة الخرج عبر حسابها على “تويتر” أن اللجنة قررت عودة المصرف لمزاولة العمل مجدداً بعد تطبيق الاشتراطات الاحترازية المعتمدة لمكافحة فيروس كورونا وضمان سلامة العاملين والمراجعين.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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