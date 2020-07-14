شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق فرع أحد البنوك بالخرج بعد ظهور إصابات كورونا بين موظفيه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أغلقت اللجنة الميدانية المشتركة للرقابة على المنشآت والأسواق التجارية بمحافظة الخرج فرع أحد المصارف، أمس الإثنين، بعد ثبوت وجود حالات مصابة بفيروس كورونا للعاملين به.

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وأوضحت بلدية محافظة الخرج عبر حسابها على “تويتر” أن اللجنة قررت عودة المصرف لمزاولة العمل مجدداً بعد تطبيق الاشتراطات الاحترازية المعتمدة لمكافحة فيروس كورونا وضمان سلامة العاملين والمراجعين.