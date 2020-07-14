الإمارات تدين هجمات الحوثي ضد المدنيين في السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية أطلقت واعترضتها قوات التحالف.

وجددت دولة الإمارات، في بيان عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات ضد المدنيين، والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. وأشار البيان إلى أن استمرار الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، ودليلاً جديداً على سعيها لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

واكدت قيادة قوات التحالف المشتركة اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية و7 طائرات بدون طيار «مفخخة» لمليشيا الحوثي باتجاه السعودية فجر أمس.

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وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن الميليشيات تتعمد التصعيد باستهداف المدنيين ودول جوار اليمن، مؤكداً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها. وقال انها تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما ندد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، بالهجمات. وقال ان «الأعمال العدائية المتعمدة والمتكررة ضد الأهداف المدنية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية».

ودانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي «المحاولة الفاشلة» لميليشيات الحوثي ضد السعودية».

وشدد الأمين العام يوسف العثيمين على «إدانة المنظمة استهداف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن ودول الجوار»، فيما قال رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السُّلمي إن «تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، يؤكد أن المليشيات تنفذ أجندات وسياسات النظام الإيراني العدوانية في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن، مارتن جريفيث».

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل كه السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي.