شكرا لقرائتكم خبر عن 34478 فحصاً تكشف 344 إصابة بـ«كورونا» و 373 متعافياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

عقدت حكومة الإمارات، أمس الاثنين، الإحاطة الإعلامية في العاصمة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا في الدولة، شارك فيها عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وتحدثت فيها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدثة الرسمية عن حكومة دولة الإمارات، ومحمد أهلي، المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن آخر مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن العويس منهجية دولة الإمارات في توسيع نطاق الفحوص، والكشف الاستقصائي للحالات، حيث وصل عدد الفحوص الطبية إلى 4,180,969، مؤكداً أن تلك الأرقام والجهود للكوادر الطبية تحت إشراف ومتابعة من القيادة الرشيدة، عززت العودة التدريجية للحياة.

كما أعلن عن تحقيق القطاع الصحي إنجازاً جديداً، يتمثل في حصول دراسة المرحلة الثالثة للقاح محتمل ل«كوفيد19»، على موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي في إمارة أبوظبي، واعتمادها. لافتاً إلى أن التجارب السريرية مرت بمرحلتين: الأولى كانت أساسية للتأكد من سلامة اللقاح، والثانية كانت بتقييم توليد المناعة وتبحث في التطعيم لعدد محدود من الأفراد.

وقال: تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بالتأكد من سلامة اللقاح وفعاليته على شريحة أكبر من الأفراد، وستجرى دراسة بحثية عن نوعين من التطعيمات، واستوفيت جميع الشروط والمتطلبات لسلامة المشاركين المتطوعين.

وأضاف العويس: لدينا أكثر من 15 ألف متطوع لإجراء التجارب، وستُتّبع أفضل المعايير العلمية للدراسات الطبية، وفي حال ثبتت فعالية اللقاح، يعدّ الفحص ناجحاً، وينتقل لمرحلة تصنيع اللقاح، مؤكداً أن تلك الخطوات تسير وفق منظومة تقربنا أكثر من الوصول إلى مرحلة جدية في الحدّ من «كوفيد19»، وأن جهود الإمارات ومشاركتها العالم في إيجاد حلول فعالة وجذرية له مستمرة بالتعاون مع مختلف الأطراف المحلية، والعالمية.

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وتابع: أبطالنا في خط الدفاع الأول وإصرارهم مستمر، وهمتهم لا تزال عالية في سبيل السلامة والصحة للجميع، والعودة إلى الحياة في الدولة لا تزال محفوفة بالتحديات، ولكن بالتزام المواطنين، والمقيمين، الذي ما زال المحرك الأساسي في الوصول إلى الغايات المنشودة.

وأعلنت آمنة الشامسي إجراء 34478 فحصاً جديداً نفذتها المؤسسات الصحية، كشفت عن 344 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، عزلت فوراً، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وبذلك يصل إجمالي الإصابات إلى 55,198، تشمل متلقي العلاج، والمتعافين، والوفيات.

كما أعلنت ارتفاع عدد المتعافين ليصل الإجمالي إلى 45513، بعد تسجيل 373 متعافياً، خرجوا من المستشفيات وعادوا إلى أسرهم. كما أعلنت عن وفاة مصاب، نتيجة مضاعفات الفيروس؛ وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 334. ومع هذه النتائج يبلغ عدد المصابين ب«كوفيد19» وما زالوا يتلقون العلاج إلى 9351.

وأضافت: اتباع التعليمات يحدّ بشكل كبير من المخاطر، والمرحلة الحالية تتطلب حرصاً شديداً، يرفع فرص العودة الكاملة إلى حياتنا الطبيعية، ويزرع فينا الأمل تماماً، مثلما تسير بنا حكومتنا بخطوات واثقة، نحو فضاءات أوسع، لنشهد، بإذن الله، إطلاق «مسبار الأمل»، وهو يحمل معه طموحات أجيالنا القادمة.

فيما أعلن محمد حسن أهلي، إطلاق المنصة الإحصائية الخاصة ببيانات دولة الإمارات، المتعلقة بمرض «كوفيد-19»، وتكتسب أهميتها لكونها منصة موحّدَة تجمع ثلاث جهات رسمية، هي: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وقال: تعكس المنصة سياسة حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز ثقافة الشفافية وتبادل المعلومات الموثوقة بشكل يعمّ متخذي القرار، والباحثين، والمعنيين، وتعرض البيانات المحدثة، وتدار وفق منهجية واضحة ومحددة تتبنى أفضل الممارسات العالمية، وتقدم باقة متكاملة من الإحصاءات والبيانات التي تحدّث دورياً، منها: عدد الفحوص التي أجريت، وعدد الحالات المكتشفة، وعدد الحالات النشطة، وحالات الشفاء، والوفيات. كما توفر مجموعة من الرسوم البيانية لعرض البيانات وفق مؤشرات مختلفة، وخريطة تفاعلية تتيح للمستخدمين التعرف إلى أقرب مركز صحي.

وأضاف أنه يمكن لأي شخص داخل الدولة، أو خارجها، أن يطلع على هذه البيانات عبر الموقع الإلكتروني http://fcsa.gov.ae/covid19/.