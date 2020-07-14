«إسرائيل» تغلق «باب الرحمة» في المسجد الأقصى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس الاثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، فيما شن جيش الاحتلال حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما أصدرت محكمة للاحتلال في القدس، قراراً يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة، داخل المسجد الأقصى، وبعثت مديرية شرطة الاحتلال كتاباً موجها إلى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لإبلاغها قرار المحكمة، في حين قطعت قوات الاحتلال 100 شجرة زيتون، وسلمت إخطارات بهدم منازل في قرية بيرين، شرقي الخليل.

وتقدم الحاخام اليميني المتطرف، يهودا غليك، اقتحامات مجموعات المستوطنين، الذين قاموا بأداء طقوس تلمودية عند باب المغاربة، قبل اقتحامهم ساحات الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

من جانبها، أصدرت المرجعيات الدينية والوطنية في القدس المحتلة، امس الاثنين، بياناً أكدت من خلاله أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، الذي يخص للمسلمين وحدهم بقرار إلهي رباني غير قابل للنقاش، ولا للتفاوض، ولا للتنازل عن ذرة تراب منه. وشددت المرجعيات في بيان مشترك أن المسجد الأقصى أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم، على اختلاف درجاتها، أو أي قرار سياسي. وأوضحت أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لا تلجأ إلى المحاكم الاحتلالية لأنها ليست ذات صلاحية، وليست ذات اختصاص بما يتعلق بالمسجد الأقصى. وأضافت أن العرب والمسلمين لا يقرّون ولا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها، لأنها تتعارض مع حرية العبادة، كما تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.

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ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال بيت الأسير الشاب معتز وليد شويكي 18 عاماً، في حي الثوري في القدس، واستولت على عدد من محتويات المنزل.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال ثلاثة أسرى محررين من بلدة عرابة، جنوب غرب المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد كريم عياد من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، وصادرت أجهزة الهواتف، وحاسوبه الخاص. واندلعت مواجهات في المخيم، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات. كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مصطفى كامل عايش في منطقة النفق ببيت جالا، أثناء توجهه إلى مكان عمله في مدينة القدس. كذلك اعتقل الاحتلال الأسير المحرر محمد سالم صباح خلال اقتحام بلدة تقوع، والشابين محمد نواورة، وحذيفة عبيات، من بيت لحم. وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزيد كريم أبو عيشة، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في منطقة بئر المحجر بالخليل، واعتقلت أيضاً الشاب رمزي الهيموني من منطقة واد أبو كتيلة من المحافظة نفسها. في غضون ذلك، قامت سلطات الاحتلال، بقطع نحو 100 شجرة زيتون في منطقة العديسة، جنوب بلدة سعير، شرق الخليل، وقامت بالاستيلاء عليها. كما سلمت سلطات الاحتلال، قبل ظهر امس الاثنين، إخطارات بهدم وإزالة ووقف عن العمل لثلاثة منازل في قرية بيرين، شرق الخليل. وذكر منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، أن سلطات الاحتلال اقتحمت القرية، وقامت بتسليم إخطارات بوقف العمل، وهدم وإزالة لمنازل المواطنين: إسماعيل برقان، وأسعد برقان وفايز الفقير.

(وكالات)