الفخفاخ: «النهضة» تربك الحكومة وتقوض استقرار تونس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس : «الخليج»وكالات:

قال رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ ،أمس الإثنين إنه سيجري تعديلا وزاريا، مؤكداً أن حركة النهضة الإخوانية أربكت العمل الحكومي وقوضت الاستقرار،بدعوتها لتشكيل حكومة جديدة.وقال إن دعوة النهضة إلى تشكيل حكومة جديدة تعتبر انتهاكاً صارخاً للعقد السياسي الذي يجمعها مع مكونات الإئتلاف الحكومي .

وأضاف أن النهضة تريد تأزيم الوضع خدمة لمصالحها الحزبية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد احرج مرة أخرى حركة النهضة بإعلانه رفض إجراء أي مشاورات سياسية بشأن تغيير الحكومة عبر القفز عن المخارج القانونية والدستور.

وقال سعيد في اجتماعه بالفخفاخ وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إنه لن يقبل بالتشاور مع أي كان ما دام الوضع القانوني على حاله، وأوضح إذا استقال رئيس الحكومة أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن للرئيس القيام بمشاورات، أما دون ذلك فلا وجود لمشاورات على الإطلاق».