شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات إفريقية ودولية لضبط النفس في مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب ممثلو الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مالي عن قلقهم، داعين الجميع إلى ضبط النفس لمواجهة الاضطرابات في العاصمة باماكو. وطالبوا كذلك السلطة بإطلاق سراح قادة حركة الاحتجاج المعتقلين.

وفي بيان صحفي مشترك نُشر ليلة الأحد/الاثنين، أعربوا عن «قلقهم البالغ» و«أدانوا بشدة أي شكل من أشكال العنف كوسيلة لحل الأزمة». كما «أدانوا» لجوء قوات الأمن لاستخدام القوة المميتة، و«دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومطالبتهم بتفضيل لغة الحوار على الدوام».

وأشاروا إلى أن اعتقال قادة الاحتجاج يعيق هذا الحوار، رغم أن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا طلب ذلك.

ويقول ممثلو المنظمات الأربع في مالي إنهم «مقتنعون» بأن نتائج بعثة المساعي الحميدة الأخيرة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «تضع الأسس لحل مناسب».

وقد أشارت البعثة إلى «ضرورة» تشكيل «حكومة توافقية للوحدة الوطنية». ودعت إلى تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدوائر الانتخابية التي ألغت المحكمة الدستورية نتائجها بعد انتخابات مارس/ آذار وإبريل/نيسان. وأدى الإلغاء إلى اندلاع الحراك الاحتجاجي.

من جهته دعا الإمام محمود ديكو رجل الدين الذي يتمتع بشعبية كبيرة ويقود الاحتجاجات المطالبة بتغيير السلطة في مالي، أنصاره إلى التهدئة بعد يومين من الاضطرابات الدامية في باماكو.

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وفيما ساد هدوء حذر حي بادالابوجو. وتجمع المئات في ساحة المسجد وخارجه، قال الإمام لمراسل وكالة فرانس برس «أدعو الشباب الماليين مرة أخرى إلى ضبط النفس والهدوء».

وأضاف أن «النضال مستمر» من أجل «إعادة بناء» مالي، وضد «الفساد المتفشي والذي سيجعل البلاد تجثو على ركبتيها»، لكن يجب المواصلة «بصبر» و«بطرق سليمة».

وتشهد عاصمة مالي منذ الجمعة اضطرابات هي الأخطر منذ سنوات. وأدت أعمال العنف إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وإصابة 124.

وكانت التظاهرات بدأت في أوائل يونيو/حزيران الماضي قبل أن تتحول الجمعة الماضي إلى العنف، حيث أطلق رجال الشرطة الرصاص في اتجاه المتظاهرين الذين احتل بعضهم مباني حكومية في العاصمة باماكو.

ويطالب المتظاهرون كيتا بالاستقالة لإخفاقه في إخماد العنف الذي تذكيه الجماعات المتشددة والميليشيات العرقية، إلى جانب النزاع حول نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في مارس.

ويثير التصعيد الحالي قلق حلفاء مالي الذين يخشون وجود عنصر آخر مزعزع للاستقرار في بلد يواجه الإرهابيين وسلسلة من التحديات الرئيسية، وسط منطقة غير مستقرة.

من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أنه سيتم نشر قوات خاصة مشتركة تابعة للاتحاد الأوروبي في مالي غداً الأربعاء لدعمها في معركتها ضد المجموعات الإرهابية.(وكالات)