القرقاوي: تعزيز جاهزية الحكومات العربية بتبني منهجيات التغيير

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أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أن المتغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم تتطلب من الحكومات العربية تكثيف جهودها لتطوير منهجيات تتبنى التميز في منظومات عملها، والاستفادة من التطورات التكنولوجية بما يسهم في تعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المرحلة وتطلعات مجتمعاتها.

جاء ذلك، خلال اجتماع «عن بعد» لمجلس أمناء الجائزة، التي تم إطلاقها تحت مظلة جامعة الدول العربية، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، استعرض مستجدات مراحل التقييم النهائية لفئات الجائزة الأولى من نوعها والأكبر على مستوى العالم العربي، في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، واطّلع على التجارب والنماذج الحكومية العربية المتميزة التي وصلت إلى مرحلة التقييم النهائية، بعد تلقي 5000 مشاركة وأكثر من 1500 طلب ترشح، استعداداً للإعلان عن الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى.

وتهدف الجائزة التي تمثل محفزاً للتجارب الاستثنائية والقصص الملهمة في العمل الحكومي العربي إلى تعزيز ثقافة التميز الحكومي وخلق فكر قيادي إيجابي في الوطن العربي، يتبنى مبادئ التميّز منهج عمل وثقافة مؤسسية لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب.

وقال محمد القرقاوي إن جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقتها الجامعة العربية بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نجحت في استكشاف قصص نجاح ونماذج حكومية عربية ملهمة تستحق التكريم والتشجيع، وحفزت الحكومات على تعزيز ممارساتها القائمة على التميز المؤسسي.

وأضاف أن التجارب المتميزة التي تلقتها الجائزة في دورتها الأولى أكدت الحضور القوي لممارسات التميز في كثير من الجهات الحكومية العربية، معرباً عن شكره لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية على شراكتهما الفاعلة في قيادة هذه الجائزة وإنجاح دورتها الأولى، ومؤكداً حرص حكومة دولة الإمارات على مشاركة خبراتها وتجاربها في تحقيق التميز مع الحكومات العربية.

ويضم مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي كلا من محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الجائزة، وأحمد بن سليمان الراجحي رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأعضاء عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، و الدكتور ناصر علي القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وتوفر الجائزة فرصة المنافسة على مختلف فئاتها للجهات الحكومية في الدول العربية باستثناء دولة الإمارات، لضمان الشفافية والحياد في تقييم الترشيحات، كما تعتمد الجائزة لجنة تحكيم تضم نخبة من أفضل الخبرات التي حققت إنجازات نوعيّة في التميز المؤسسي والمجال الإداري والفكر التطويري للعمل المؤسسي على تقييم الترشيحات التي ترد إلى الجائزة على مستوى الدول العربية.

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فئات الجائزة

وتشمل الجائزة 15 فئة تحتفي بالنماذج العربية الريادية، موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، وتضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

أما الجوائز المؤسسية فتضم أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

لجنة التحكيم

تضم لجنة تحكيم الجائزة الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والبروفيسور محمد زائيري المحكم الدولي والرئيس التنفيذي للمركز الأوروبي لإدارة أفضل الممارسات، والدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي.