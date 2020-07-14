شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» المصرية تندد بجماعات الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
دعت دار الإفتاء المصرية، جموع الشعب المصري إلى دعم جهود القيادة السياسية في تحقيق التنمية وبناء الإنسان، وبذل المزيد من الجهد، والعمل من أجل النهوض بمصر وتنميتها وتنشيط اقتصادها، وألا يلتفت أفراد الشعب إلى أصحاب ثقافة الهدم والتخريب، مؤكدة أن جماعات الإرهاب والضلال ودعاة التخريب، هم العدو الأول للتنمية والاستقرار، وأن هذه الجماعات تسعى بكل ما أوتيت من قوة ومخططات شيطانية لنشر الخراب والدمار في كل مكان.
وأضافت دار الإفتاء، في بيان أصدره، مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لها، أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنشر التنمية في مختلف ربوع وطننا الغالي مصر، والقضاء على العشوائيات، سلوك جاد لمحاربة الإرهاب ومواجهة جماعات الضلال والتخريب، التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان.
وأشادت الإفتاء بالإنجاز الحضاري للرئيس السيسي، وافتتاح المرحلة الثالثة لمشروع الأسمرات، مثمنة تأكيده المستمر على أن «بناء الإنسان أساس الحضارة».
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