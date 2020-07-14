شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الإمارات تكرم فرق عمل الدفعة الـ 6 للمسرعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كرمت حكومة دولة الإمارات فرق عمل الدفعة السادسة للمسرعات الحكومية التي تم إطلاقها بعنوان: «لأجل المجتمع» تحت إشراف مكتب رئاسة مجلس الوزراء؛ لنجاحها في تحقيق المستهدفات المحددة خلال 100 يوم من التحدي، التي ركزت على تسهيل وتسريع آلية تقديم الخدمات الحكومية؛ من خلال باقات خدمية شاملة ومبسطة واستباقية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في العمل الحكومي.

وشارك في حفل التكريم الافتراضي الذي نظم عن بُعد، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعبد الله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية والإحصاء، والدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

وعملت فرق الدفعة السادسة للمسرعات، في إطار مبادرة العمل «عن بُعد» على 7 تحديات؛ هي:

تحدي إجراءات الوفاة، وتحدي ملف المواطن الشامل، وتحدي التمريض والقبالة، وتحدي الزراعة الوطنية، وتحدي الضمان الاجتماعي، وتحدي البحث والتطوير، وتحدي توصيل الخدمات، فيما ضمت فرق عمل المسرعات في دفعتها السادسة 150 عضواً، من 17 جهة اتحادية، و21 جهة محلية، و4 جهات خاصة، إضافة إلى مؤسستين تعليميتين.



تسجيل المجندين



أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون، أن فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، نجح في إنجاز 97% من التحديات خلال الفترة المحددة؛ من خلال منصة البيانات الرقمية المحدثة والمستدامة التي تتضمن البيانات الصحية والتعليمية لكافة المرشحين للتجنيد؛ ما أسهم في تقليص عدد الزيارات والوثائق المطلوبة للمجندين، وتبسيط الإجراءات، بما يضمن اختصار الوقت والجهد عليهم.



تسهيل حياة الناس



وأكدت عهود الرومي، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى منهجيات عمل مبتكرة وغير تقليدية في إطار استعدادات الدولة للخمسين عاماً المقبلة؛ تجسّد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير العمل الحكومي، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، وصولاً إلى تحقيق الهدف الذي وضعه سموه للحكومة الجديدة بخفض عدد مراكز الخدمات الحكومية إلى النصف خلال عامين.

وقالت: إن المسرعات الحكومية أصبحت منهجية معتمدة في دولة الإمارات؛ لمواجهة تحديات نوعية؛ وتطوير العمل عبر تسريع إنجاز الحلول المشتركة التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية؛ وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتقديمها للمتعاملين من خلال قنوات رقمية موحدة، تختصر الوقت والجهد، وتوفر الخدمة بسهولة ويسر، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز واستمرارية التطوير الحكومي؛ لتحقيق أفضل النتائج، وبناء مستقبل أفضل.



منهجية مستقبلية



أكد عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات وضعت منهجية عمل مستقبلية، تعزز مسيرة التنمية المستدامة، لتضاف إلى قصة نجاحها، بما يضمن تحقيق طلعاتها نحو المستقبل وأهدافها الاستراتيجية، وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 وفق توجيهات القيادة.



الاستدامة الزراعية



أكد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، أن مبادرة المسرعات الحكومية، تشكّل منصة حقيقية؛ لتطوير الحلول السريعة، القائمة على توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار، وإطلاق البرامج الجديدة التي تعزز العمل الحكومي، وتحوّل التحديات إلى فرص تنعكس نتائجها الإيجابية على حياة أفراد المجتمع.

وقال: «إن تحدي مشروع المنصة الوطنية للاستدامة الزراعية والذي عمل عليه فريق مكون من 16 جهة حكومية بقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة، يوفّر إطار عمل شاملاً؛ لتعزيز الربط الرقمي بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الزراعي على مستوى الدولة، وإيجاد منصة رقمية وطنية متكاملة، تخدم هذا القطاع وتطوره».



تحدي الـ«100 يوم»



أكدت حصة بنت عيسى بوحميد، أن حرص الوزارة على المشاركة المستدامة في المسرعات الحكومية، يعكس توجهاتها التنموية في تحقيق أفضل الخدمات المجتمعية، برؤية استباقية تضمن تقديم الخدمات دون طلبها، وسرعة إيصال الخدمات لمستحقيها، بما يحقق الارتقاء برحلة المتعامل، وهو ما حرصت عليه الوزارة في مشاركتها بالدفعة السادسة للمسرعات الحكومية هذا العام، التي جسّدها فريق عمل تحدي الضمان الاجتماعي في المسرعات، الذي يُمثّل 49 وزارة وجهة اتحادية ومحلية على مستوى الدولة، في إطار سعيه لمنظومة ذات كفاءة عالية في ربط البيانات الآنية الخاصة بالدعم الاجتماعي على مستوى دولة الإمارات؛ لتوفير أفضل الخدمات بأيسر الطرق وأسرع الوسائل المتاحة؛ حيث بلغت نسبة إنجاز الربط بعد 100 يوم من التحدي 93% على مستوى الجهات المشاركة.



تطوير خدمات مبتكرة



أكد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين فرق العمل الحكومية؛ لتحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في تطوير خدمات حكومية مبتكرة، تسهل حياة أفراد المجتمع، وتركز على الجوانب الإنسانية في العمل الحكومي.

وثمن الجهود الكبيرة لفريق عمل المسرعات الحكومية وإنجازاته النوعيّة في تطوير أفضل الخدمات لأفراد المجتمع في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم.



رأس المال المعرفي



أشار عبد الله ناصر لوتاه، إلى أن الدفعة السادسة من المسرعات الحكومية «لأجل المجتمع»، نجحت في تحقيق المستهدفات المحددة، ما يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات في التركيز على المجتمع باعتباره أولوية للعبور إلى المستقبل. وقال : في ظل اقتصاد المعرفة؛ أصبحت البيانات من أهم ثروات الاقتصادات المتقدمة، وعنصراً أساسياً؛ لتحقيق التحول إلى اقتصاد المعرفة، ومن هنا تكمن أهمية الدور المتنامي للابتكار والبحث والتطوير؛ حيث إن رأس المال المعرفي أصبح عنصراً أساسياً في قياس تنافسية الدول.



الإنسان محور التنمية

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وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة تعمل وفق توجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بأن يكون الإنسان محور التنمية، وتحت هذا الشعار تم تشكيل فريق عمل؛ للعمل مع المسرعات الحكومية، وحقق الفريق إنجازاً كبيراً خلال 100 يوم، بتوصيل الخدمات في أربع مناطق بالشارقة خلال 3 ساعات فقط من فتح طلب التوصيل الدائم؛ وذلك بعد أن كانت تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر.



حلول مبتكرة لـ 7 تحديات



ورسخت تجربة الإمارات الرائدة والمبتكرة في المسرعات الحكومية التي يشرف عليها مكتب رئاسة مجلس الوزراء منذ إطلاقها قبل أربع سنوات، مكانة الدولة العالمية نموذجاً يُحتذى في التطوير الحكومي، وقد شهدت دفعاتها الست مشاركة أكثر من 1000 موظف من كافة القطاعات الحكومية والأكاديمية والخاصة، عملوا معاً بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق أهداف مشتركة.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات في فبراير/شباط الماضي الدفعة السادسة من المسرعات الحكومية تحت شعار: «لأجل المجتمع»؛ بهدف تطوير حلول مبتكرة وسريعة ل7 تحديات خلال 100 يوم، بمشاركة 150 موظفاً من 44 جهة حكومية وخاصة في الدولة منها 17 جهة اتحادية و21 محلية و4 جهات من القطاع الخاص، إضافة إلى مؤسستين تعليميتين.



ملف المواطن الشامل



وركز فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي «ملف المواطن الشامل» بقيادة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على توفير قاعدة بيانات محدثة ومستدامة؛ تتضمن البيانات الصحية والتعليمية لكافة المرشحين للتجنيد من خريجي المدارس الثانوية.

ونجح الفريق في تبسيط رحلة المتعامل لمستهدفي الخدمة الوطنية، وتقليص عدد الزيارات من 17 إلى 3، وعدد الوثائق المطلوبة من 11 إلى مستند واحد فقط.



تحدي التمريض والقبالة



وهدف فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى تطوير لائحة التراخيص للمهنيين الصحيين؛ لاستقطاب واستدامة الكفاءات في مهنتي التمريض والقبالة في دولة الإمارات، وعمل خلال 100 يوم على تطوير وتعديل إجراءات وشروط التراخيص وتوحيد الامتحانات لمهنتي التمريض والقبالة؛ لضمان توظيف 100% من خريجي البرامج الوطنية المعتمدة للعام الدراسي 2019 - 2020 لإلحاقهم بسوق العمل.

ونجح الفريق في تعديل الإجراءات للتعيين مباشرة بعد التخرج برخصة مؤقتة والتقدم للامتحان بعد 6 أشهر؛ للحصول على الترخيص الدائم، وإدراج البرامج التخصصية المعتمدة من قبل التعليم العالي في لائحة التراخيص.



تحدي الزراعة الوطنية



وعمل فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي الزراعة الوطنية الذي قادته وزارة التغير المناخي والبيئة على توحيد المنصة الوطنية للاستدامة الزراعية، بما يعود بالفائدة على تطوير القطاع الزراعي في الدولة؛ من خلال ضمان تسجيل 100% من المزارع غير التجارية في نظام الإرشاد الزراعي، وربط 50 مزرعة على الأقل مع الأسواق المعتمدة.

ونجح الفريق في توفير إطار شامل لجميع المزارعين، وتوحيد التعريفات والمفاهيم والتصنيفات الزراعية على مستوى الدولة.



بيانات الضمان الاجتماعي



وعمل فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي بيانات الضمان الاجتماعي الذي قادته وزارة تنمية المجتمع على توفير منظومة ذات كفاءة عالية؛ لربط البيانات الآنية الخاصة بالدعم الاجتماعي على مستوى الدولة؛ حيث سعى الفريق خلال 100 يوم، إلى إلغاء 100% من قوائم انتظار طلب المنفعة المالية ضمن الميزانية المحددة للضمان الاجتماعي على مستوى الدولة؛ من خلال تكامل البيانات.

ونجح الفريق في توفير قاعدة بيانات موحدة؛ يمكن لجميع الجهات التي تقدم الخدمات والمنافع الاستفادة منها، وإنجاز 70% من قوائم الانتظار لمستحقي المنافع، وتحسين رحلة المتعامل، وتقليص عدد الإجراءات التي تراوح بين 13 - 15 إلى ما بين إجراء واحد إلى ثلاثة.



تقليص إجراءات الدفن



وعمل فريق تحدي توحيد إجراءات الوفاة الطبيعية بقيادة وزارة الداخلية، على توحيد إجراءات دفن حالات الوفاة الطبيعية داخل الدولة، وإصدار إذن تسليم الجثة وإصدار شهادة الوفاة إلكترونياً، وربطها مع الجهات المعنية خلال 6 ساعات من وقت صدور بلاغ الوفاة.

ونجح فريق عمل المسرعات الحكومية في تقليص عدد الإجراءات من 7 إلى خطوة واحدة إلكترونية، ودمج 4 عمليات رئيسية بعملية واحدة إلكترونية، وهي «بلاغ الوفاة، وتصريح تسليم الجثمان، وإصدار شهادة وفاة، وشطب الوثائق حسب نظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية».



البحث والتطوير



وعمل فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تحدي وضع إطار وطني موحد للبحث والتطوير يتضمن قياسه وتأثيره على تحقيق اقتصاد مبني على المعرفة.

ونجح الفريق في الانتهاء من إعداد الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير بالقطاع الحكومي بنسبة 100 %، وهو الآن في مرحلة القياس التجريبي بنسبة 60%



التصميم التشاركي



وتم خلال فترة تحدي ال100 يوم عقد ورشة التصميم التشاركي عن بُعد بحضور أكثر من 200 مشارك من مختلف فئات وأفراد المجتمع. وقدم المشاركون في الأنشطة التفاعلية آراءهم وتقييماتهم للحلول التي عملت عليها فرق المسرعات.



توصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي



عمل فريق تحدي توصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لمنطقة التلال والمنطقة الحرة والمنطقة الآمنة ومنطقة المويلح في إمارة الشارقة بقيادة هيئة كهرباء ومياه الشارقة، على ضمان توصيل الخدمات (الكهرباء، الماء، الغاز) في مناطق تلال، منطقة المطار الحرة، مويلح التجارية، منطقة الحمرية الحرة، خلال 3 أيام عمل من تاريخ فتح ملف التوصيل.

ونجح الفريق في إعادة هيكلة وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت الذي كان يستغرق من 3 إلى 6 أشهر إلى أقل من 24 ساعة، وإلغاء الزيارة إلى مبنى الهيئة بنسبة 100%، واستحداث المنصة الإلكترونية؛ لتقديم الطلبات.