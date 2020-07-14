شكرا لقرائتكم خبر عن المري يطلع على مشروع التحول الإلكتروني للملف الجنائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” اطلع الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على آخر تحديثات نظام الخدمة الموحد في شرطة دبي، وهو مشروع تحويل كافة إجراءات فتح البلاغات، وتجهيز الملف الجنائي والمروري من النظام الحالي إلى النظام الإلكتروني بالكامل في نظام الخدمة الموحد، والذي قدمه مركز شرطة بر دبي، بهدف التحول الإلكتروني الكامل للملف الجنائي، وتقليل نسبة المراجعين، ورفع نسبة رضا المتعاملين، وسرعة إنجاز المعاملات، ورفع نسبة التغطية الأمنية.

أكد المري، أثناء تفقده لسير العمل في مركز شرطة بر دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تمضي قدماً، وكعادتها نحو تطوير وتحديث أنظمة العمل بشكل دائم ومستمر، وأن تحديثات أنظمة العمل لا تحددها الفترة الزمنية، بل التحديات التي تتطلب الإبداع والابتكار المؤسسي، والذي يعمل على زيادة كفاءة نظام العمل عبر تسريع الإجراءات، واختصار وتقليل الوقت، واستبدال السندات الورقية بالنظام الإلكتروني بالكامل، وهو ما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والتي تخدم الأهداف والتطلعات الحكومية.

وأثنى على الجهود المبذولة من قبل المركز، مشيراً إلى أن معرفة مستوى جودة وسرعة الخدمة، تأتي من خلال القراءة الصحيحة للمعطيات والنتائج التي يوفرها النظام، وأن تطوير الجانب الإداري والأمني بشكل متوازٍ يضمن الكفاءة والحرفية العالية في تقديم الخدمات الأمنية.

من جانبه، قال العميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة دبي: إن الدعم المباشر من الفريق عبدالله خليفة المري لمراكز الشرطة وللإدارات العامة في الجانب التطويري لأنظمة العمل، وحرصه الدائم على تطويرها وفق أفضل الممارسات والوسائل والأدوات العالمية التي تخدم الأهداف، كان له الأثر البالغ في تحقيق قفزات نوعية في أنظمة العمل.

بدوره، استعرض العقيد راشد محمد الشحي، نائب مدير مركز شرطة بر دبي، التحديات في خدمات الدورية الأمنية، والوسائل الذكية والمستحدثة في مشروع إجراءات فتح البلاغات، وتجهيز الملف الجنائي والمروري.