شكرا لقرائتكم خبر عن التعدي على القانون.. زوبعة جديدة في طريق ترامب الانتخابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المدعي الخاص روبرت مولر أن روجر ستون، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصديقه المقرب لسنوات طويلة «لا يزال مجرماً تمّت إدانته» بغض النظر عن قرار سيد البيت الأبيض تخفيف عقوبة السجن الصادرة بحقّه. فيما اعتبر محللون ومعلقون أمريكيون قرار ترامب تعدياً على سيادة القانون وانتهاكاً للدستور الذي أقسم على حمايته، وهو ما يثير زوبعة جديدة في طريقه إلى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وكان من المقرر أن يبدأ ستون قضاء محكوميته بالسجن لأربعين شهراً اعتباراً من اليوم الثلاثاء، بعدما أدين بسبع تهم جنائية في إطار التحقيق بشأن التعاون بين فريق حملة ترامب الانتخابية سنة 2016 وروسيا.

وتشمل التهم التلاعب بشاهد ورشوته، وعرقلة تحقيق لمجلس النواب بشأن إن كان فريق ترامب تآمر مع روسيا لمساعدة الرئيس الحالي على الفوز في انتخابات 2016.

تخفيف العقوبة لا يعني شطب الإدانة

ودافع مولر عن التحقيق الذي أجراه واصفاً إياه بأنه كان ذا «أهمية قصوى»، بينما نفى اتهامات البيت الأبيض له بأنه كان مجرّد مسعى لاستهداف ترامب والمقرّبين منه. وكتب مولر «تمّت ملاحقة ستون قضائياً وأدين لأنه ارتكب جرائم على الصعيد الفيدرالي. لا يزال مجرماً مداناً، وبشكل محقّ». وقرار تخفيف العقوبة عن ستون، يعني عدم شطب الإدانة الجنائية، بدلاً من العفو الكامل، فيما دخل المرشّح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن على خط السجال لكن دون أن يأتي على ذكر اسم ستون. وكتب على تويتر: «قلت ذلك من قبل وسأقوله مجدداً: دونالد ترامب هو الرئيس الأكثر فساداً في التاريخ الأمريكي». وأضاف «كل يوم إضافي يقضيه في السلطة، يهدد ديمقراطيتنا بشكل أكبر. علينا التصويت لإخراجه (من الحكم) في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل».

وانضم سيناتور جمهوري ثالث إلى زميله الجمهوري ميت رومني في انتقاد ترامب. وقال بات تومي إن ستون أدين حسب الأصول ومن الخطأ تخفيف العقوبة الصادرة بحقّه.

وكان السيناتور الجمهوري رومني، الذي سبق وأثار حفيظة ترامب عندما كان الجمهوري الوحيد الذي يصوّت لصالح إدانة الرئيس في محاكمة لعزله، قال على تويتر «أمر غير مسبوق، فساد تاريخي: رئيس أمريكي يخفف الحكم الصادر بحق شخص دانته هيئة محلّفين بالكذب لحماية الرئيس نفسه».

وكان ديمقراطيون في مجلسي الكونجرس انتقدوا السبت الماضي تدخل ترامب مجدداً في النظام القضائي لمساعدة حليف له.

والتزم معظم الجمهوريين الصمت بشكل واسع حيال المسألة.

وظل ترامب يدافع عن قراره تخفيف الحكم بحق ستون، قائلاً إنه وغيره ممن أدينوا في إطار التحقيق المرتبط بالتدخل الروسي تعرّضوا «لمطاردة شعواء». وقال للصحفيين «تم التعامل معهم جميعاً بشكل غير منصف وما قمت أنا به يسعد الجميع لأنهم يريدون العدالة في هذا البلد».

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وقال البيت الأبيض إن ستون «ضحية خدعة روسية روج لها اليسار وحلفاؤه في وسائل الإعلام» وأصبح الآن «رجلاً حراً».

وقال ستون عن طريق محاميه الذي نقل تصريحاته إلى وسائل الإعلام إن «قرار العفو» الرئاسي «شرف كبير له». وظهر ستون من منزله في فورت لودرديل بولاية فلوريدا الليلة قبل الماضية بعد إعلان تخفيف عقوبته واضعاً كمامة كتب عليها «الحرية لروجر ستون». وقال «هذا كابوس فظيع عندما تدرك أن هذا التحقيق ليس له على الإطلاق أي سند شرعي أو قانوني. لقد كان حملة ملاحقة»، مستخدماً بعض الكلمات نفسها التي استخدمها ترامب ضد ممثلي الادعاء والديمقراطيين الذين قاموا بالتحقيق في دور موسكو في الانتخابات الأمريكية في 2016.

عربون صداقة قديمة

وروجر ستون الذي يصف نفسه بأنه «معتاد على الضربات»، واحد من ستة أشخاص من المقربين بدرجات متفاوتة من ترامب اتهموا أو صدرت أحكام عليهم في إطار التحقيق في تدخل روسي في الاقتراع الرئاسي السابق.

وتعرّف ترامب على ستون، الناشط السياسي تاريخياً والمستشار الذي يضع وشماً للرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، في ثمانينات القرن الماضي وقيل إنهما توافقا على الفور. وعمل الرجل الستيني مستشاراً سياسياً لترامب على فترات متقطعة طوال عشرين عاماً. وكان ستون أول شخص مرتبط مباشرة بحملة ترامب الانتخابية يحصل على عفو خاص.

وأفادت وثائق الاتهام بأن مسؤولاً كبيراً في حملة ترامب الانتخابية أرسل ستون للحصول على معلومات من «ويكيليكس» تتعلّق بآلاف الرسائل عبر البريد الإلكتروني التي تمّت قرصنتها من حسابات تابعة للديمقراطيين، في تسريب أثار هجمات من الجمهوريين على منافسة ترامب في 2016 هيلاري كلينتون. ونفى ترامب علمه بأي محاولة من هذا النوع للوصول إلى «ويكيليكس». وكان ترامب تدخل خصوصاً خلال محاكمة ستون منتقداً في تغريدات التوصيات الأولى للمدعين المكلفين التحقيق في القضية. وبعدما اتهم بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات والضغط على هؤلاء المدعين، أوضح أنه لم يرتكب أي خطأ، معتبراً أن «الوضع غير عادل» وأن هناك «خطأ قضائياً». وانتقد الرئيس أيضاً طرق عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال توقيف ستون الذي قام به رجال مدججون بالسلاح أمام عدسات كاميرات تلفزيون «سي إن إن»، وشكك في عدالة محاكمته.

تدخلات ضد المنظومة القضائية

وأثارت خطوة ترامب اتهامات جديدة له بأنه منح نفسه حرية التدخل في المنظومة القضائية الأمريكية لمساعدة أصدقائه وحلفائه ومعاقبة معارضيه والأشخاص الذين يعتبرهم أعداء.

وفي خطوة غير معهودة في مايو/ أيار الماضي، تحرّكت وزارة العدل الأمريكية لإسقاط قضيتها ضد مايكل فلين، مستشار ترامب السابق للأمن القومي، رغم أنه اعترف بذنبه بالكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي). وطالب قاضٍ فيدرالي بمراجعة الملف قضائياً بشكل إضافي.

وقال محللون إن قرار ترامب تخفيف العقوبة عن ستون قبل أيام فقط من موعد دخوله السجن يمثل أبرز تدخل للرئيس الجمهوري لحماية صديق في قضية جنائية، وأحدث واقعة يلجأ فيها إلى استخدام العفو لمساعدة حليف. واعتبر معلقون قانونيون استضافتهم شبكة «سي ان ان» أن الإجراء الذي اتخذه ترامب «تعدٍّ على سيادة القانون، واستغلال للسلطة، وانتهاك للدستور». (وكالات)