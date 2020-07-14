مشروع قانون لفرض «السيادة» على المستوطنات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجم مقربون من وزير الجيش «الإسرائيلي» بيني جانتس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث اتهموه بأنه يسعى لعقد انتخابات جديدة في شهر مارس 2021، فيما تحدثت وسائل إعلام «إسرائيلية» عن شروط جديدة وضعها البيت الأبيض لدعم عملية ضم الأراضي الفلسطينية، في حين قدم لوبي «إسرائيلي» متطرف مشروع قانون لفرض ما يسمى «سيادة إسرائيل» على مستوطنات الضفة.

ولفت تقرير لهيئة البث الإسرائيلية («كان - 11») إلى ما اعتبرت القناة أنه «شرط أمريكي جديد» وضعته إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الحكومة «الإسرائيلية» مقابل منحها الضوء الأخضر للشروع بتنفيذ مخطط الضم، حيث اشترط البيت الأبيض توافر حالة من «الاستقرار السياسي» في «إسرائيل» لدعم الضم. وزعمت القناة، أن الإدارة الأمريكية تطالب «إسرائيل» بتوفير آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين مقابل الضم، وذلك نقلاً عن مصادر في الحكومة «الإسرائيلية»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك، قدم لوبي «أرض إسرائيل»، أمس الاثنين، مشروعَ قانون يقضي بفرض «سيادة» الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات، وكان مركز حزب الليكود الحاكم، قد صادق عليه بالإجماع، في ديسمبر/كانون الأول 2017.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه اللوبي للهيئة العامة ل«الكنيست»، ب«تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية» المحتلة، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى «جيوب معزولة». (وكالات)