أبو الغيط يدعو إلى تعاون عربي لمواجهة الوباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه منظمات ومؤسسات العمل العربية المتخصصة، في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تعانيها الاقتصادات والمجتمعات العربية، نتيجة تفشي فيروس كورونا. وفي كلمته أمام اجتماع لجنة تنسيق العمل العربي، شدد أبوالغيط على أن المرحلة الحالية تقتضي إذكاء روح جديدة تتسم بالجدية والإخلاص والتعاون المشترك، خاصة أن المنطقة العربية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تؤهلها لمواجهة أصعب الظروف وأقوى التحديات.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عدم تسجيل إصابات «محلية» لليوم الثامن على التوالي، ما يشير إلى الاقتراب من مرحلة «منخفض الخطورة». وقال الناطق باسم لجنة مكافحة الفيروس «هذا يعني أن الوضع الوبائي مريح ومستقر، وحينها لا بد من إعادة التفكير بفتح قطاعات جديدة ».