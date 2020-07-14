«جنتلمان في موسكو».. واقعية تنبذ البكاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عثمان حسن

إقطاعي نبيل تحكم عليه محكمة بلشفية بالإقامة الجبرية في فندق؛ لأنه لم يظهر توبته من كونه أرستقراطياً، هو الكونت ألكسندر روستوف عضو نادي الفروسية، مستشار الصيد الإمبراطوري، هذا ملخص لرواية «جنتلمان في موسكو» للأمريكي آمور تولز، من ترجمة إيهاب عبد الحميد، وهي من الأعمال الفارقة في مسيرة كاتبها، بالنسبة للعديد من القراء.

فسر إعجاب القراء بهذه الرواية، هو ما تقدمه من بعد إنساني على لسان بطلها، وما تضمنته من أناقة السرد والوصف والحوارات بالغة الذكاء التي تسلح قارئها لمواجهة العالم.

فهي بالنسبة لأحد القراء، تقدم حياة هذا الأرستقراطي الذي يعيش على طريقة «دون كيشوتية» حالمة، نُبله كان سبباً في أن يبلغ به الحماس الحالم أن يعود من فرنسا إلى روسيا، بمجرد علمه بإعدام القيصر من أجل مشاركة بلده تلك اللحظة التاريخية، ليجد أن روسيا لم تعد روسيا التي يعرفها، وأنه صار في عصر جديد يتم فيه اتهام الفرد بذنب الجماعة، ويحاكم على مجرد تعاطفه بنفي قسري، أو برصاصة تقتل وجهة نظره.

قارئ يُبدي إعجابه بالعمل مسلطاً الضوء على نقطتين مهمتين، شكلتا مفاجأة بالنسبة له، الأولى أن كاتبها أمريكي وليس روسياً. ومع ذلك قدم وصفاً دقيقاً لروسيا تحديداً، ميدان المسرح، حيث فندق «المتروبول» والمناظر التي يطل عليها. وهنا يشير إلى رجل الأعمال الأمريكي «بيل جيتس» الذي راجع الرواية على موقع «الجود ريدز». وقال: «إنه قام بزيارة روسيا قبل ذلك وأقام بفندق المتروبول، وأن الوصف الذي أورده تولز دقيق إلى حد كبير. والمفاجأة الثانية هي أن العمل كُتب حديثاً، وفيه يجد القارئ روح الأدب الروسي كما في أعمال دوستويفسكي وغيره من الأدباء الروس، وما في أعمالهم من وصف دقيق لطبقات المجتمع الروسي وعاداته وتقاليده آنذاك.

Advertisements

قارئ آخر يُثني على هذا العمل الجميل والمدهش بقوله: «عمل استثنائي ونوع آخر من الواقعية التي لا تُبكي قارئها، بقدر ما تعلمه الصمود حتى النهاية، كما صمد بطل الرواية».

وفي الإطار نفسه تقول قارئة: «لن أتحدث عن أناقة السرد والوصف ومتعة الإنصات إلى الحوارات بالغة الذكاء، سأكتفي بما هو جوهري. رواية بديعة طريفة ذكية.. إذا أنصت لها جيداً، ستسلّحك لمواجهة العالم».

قارئ يعلق على الرواية بمفتتح يقول: «رواية في غاية الظرف في حقبة سوداء من التاريخ»، وهو يبدي إعجابه بها خاصة سلاسة الترجمة، ويعتبرها رواية ممتازة ويرشحها كواحدة من علامات الأدب الجميل والممتع.

وبعبارة فصيحة تقدم قارئة تعليقها على الرواية بقولها: «مذهلة». وتضيف: «لا يمكن أن تنسى مخلوقاً مثل الكونت روستوف. عمل ينتقل برشاقة من صالة البيت إلى ميدان المعركة ثم يعود أدراجه؟ عمل يستقصي على هذا النحو المثالي كيف يشكّل التاريخ الفرد، ويشكل الفرد التاريخ؟».

ومن شدة إعجابه بالرواية يتساءل قارئ: «أكاد لا أفهم كيف تتداخل العلاقات الإنسانية في حياتنا أو في حياة الكونت، هل كانت الشخصيات المتمثلة في الأصدقاء والزملاء والحبيبات هم من أثروا في الكونت، أم إنه هو من أثر فيهم فغير حياتهم؟».

ويصف قارئ آخر الرواية بقوله: «عمل إبداعي متكامل، سواء في لغته أو شخصياته المبهجة أو في أحزانه النبيلة، أو في حواراته الحكيمة أو أحداثه الممتعة».