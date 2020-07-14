مزالق في تدريس الأدب

استمع

هل تدريس الشعر الكلاسيكي، بالطرائق التقليدية، خطر على أذهان الأجيال العربية؟ بصراحة، لقد همس القلم تحت اللحاف قائلاً: لو كان الأمر بيدي، لعهدت إلى المحاكم بالنظر في قضايا تدريس الأدب العربي. إلاّ أنه استدرك: «جئنا به يشفع في حاجة..فصار محتاجاً إلى شافع». ما كل قضاء عربي مستقل؛ بل أحياناً في العالم العربي «عبدالمعين» بعينه.

Advertisements

المأساة هي أن مقرّر الأدب العربي، من الثانية إعدادي إلى الثانوية العامّة، يجعل المتفحّص يسأل: هل نظر واضعو مناهج العربية وآدابها، إلى نصوص الأدب الكلاسيكي من خلال علوم التربية والنفس والاجتماع والسياسة والتنمية؟ كيف ستكون انعكاساتها على السلوك الفردي؟ كيف ستتضخّم تلك الانعكاسات إذا أصبحت لها تردّدات وأبعاد في السلوك الجمعي؟هل فكّر التربويون أصحاب القرار في هذه المسائل أم هم يلقون الحبل على الغارب على طريقة دع ما سيكون أن يكون، «واللي بدّو يصير يصير»؟

عندما نتحدث عن المكتبة العربية، وما تحويه من ميراثنا طوال خمسة عشر قرناً، فكأنما نتحدث عن الشبكة العنكبوتية. فيها ما فيها من القيم السامية والقيم السامّة، فيها الأبرار والأشرار، فيها شُمّ القمم وفيها الدرك الأسفل، تاريخ الأدب هو بمثابة شبكة في شبكة، قل هو مثل فيسبوك أو تويتر أو جوجل أو شيء من هذا القبيل. مسؤولية جنابك كواضع مناهج، هي أن تجعل الأمانة معيارك في الانتقاء، أن تجعل الأجيال إن وردت تشرب الماء صفواً، من كلّ رافد نقيّ نمير سلسبيل، وتجنّبها أن تشرب كدراً وطيناً.

معنى ذلك بالبنط العريض، أن تدريس الشعر الكلاسيكي على علاّته وعواهنه، يعادل بالضبط أن تكدّس فيها الخردة والحجارة الكريمة، وتنشئها على أنها سواء بسواء. وقد تفخّخ أمخاخ الأبرياء. ذلك لا يقل خطورة عمّا تفعله أفلام العنف والرعب والألعاب الحاسوبية، التي يقتل فيها المراهق مئات الأشخاص الافتراضيين، بينما مسؤولو الإعلام والثقافة وأولياء الأمور يتوهمون أن «الشباب بيتسلّوا». هذا ليس مزاحاً. شكلوا لجاناً من علماء التربية والنفس والاجتماع، وراجعوا النصوص سطراً سطراً، كلمة كلمة، وتأملوا الكوارث التي أنتم نائمون عنها، بينما أدمغة الغد تتغذى على السموم أحياناً.

لزوم ما يلزم: النتيجة الأسوئيّة: الوجبات السريعة والمكوّنات الغذائية الضارّة لا تحرك سواكنكم، فكيف سترون ما في بطون كتب المناهج؟

[email protected]