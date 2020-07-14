وزير الخارجية المصري يكشف حقيقة وجود اتصالات بين القاهرة وأنقرة... فيديو

ونفى الوزير، في تصريحات تلفزيونية مداخلة، وجود أي اتصالات أو حوار بين القاهرة وانقرة خلال الفترة الماضية حول الملف الليبي"

وسأل أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على صدى البلد، حول ما قاله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بشأن وجود اتصالات بين القاهرة وأنقرة بشأن الملف الليبي، وقال الوزير: "رصدت ما تم تداوله بشأن تصريحات وزير الخارجية التركي، بأن هناك تواصلا بين القاهرة وأنقرة وهذا لم يحدث".

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ولفت الوزير إلى أن حديث تركيا عن التدخل وتنفيذ عمل عسكري مباشر في ليبيا هو "أمر خطير، وخرق لقرارات مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية"، مشددا على أن "هذا سيكون تأثيره بالغ الخطورة".

وأكد الوزير على أنه "لن يكون هناك أي احتمال لعدم التصدي ومواجهة مثل هذا الاعتداء الذي يُصور من قبل الشعب الليبي الشقيق بأنه فرض احتلال تركي عثماني على بلادهم في الوقت الراهن.

وأشار الوزير إلى أنه إذا حدث ذلك سيقوم الجيش الوطني الليبي بالدفاع عن أرضه، وحماية وحدة أراضيه والدفاع عن مقدرات شعبه، بالإضافة إلى التحرك الدولي.