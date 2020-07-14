السودان.. مقتل 9 في اعتصام "شمال دارفور"

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أعلنت لجنة أطباء السودان، الإثنين، مقتل 9 وإصابة 14 من المشاركين في اعتصام منطقة "فتاب رنو"، بولاية شمال دارفور، غربي السودان.

وقالت اللجنة (أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانيين)، في بيان، إن "المهاجمين (لم تحددهم) قتلوا وجرحوا المعتصمين، كما قاموا بسرقة ممتلكات المواطنين".

وأوضح البيان، أن هناك مصابين بالرصاص الحي بين الإصابات، مشيرا إلى أن عمليات الحصر ما زالت مستمرة.

وعقب مقتل المعتصمين، طالب تجمع المهنيين السودانيين، مجلسي السيادة والوزراء بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والقبض على المشاركين في الهجوم على الاعتصام.

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وقال التجمع (أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، في بيان: "المليشيات (لم يحددها) قامت (أيضا) بحرق عدد من السيارات وسرقة مواشي مواطنين، وحرق سوق المنطقة".

والإثنين، أعلنت سلطات ولاية شمال دارفور، حالة الطوارئ في الولاية، على خلفية أحداث عنف، قام بها أشخاص (لم تحددهم) وصفتهم بـ"المندسين"، على مواطنين معتصمين، للمطالبة بحقوق مشروعة.

ومنذ الأسبوع الماضي، تشهد ولاية شمال دارفور، اعتصامات للمطالبة بتأمين الموسم الزراعي وحمايته من هجمات المسلحين، وإقالة مسؤولين محليين.

ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

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