باحث سعودي ينشر مقالا بالعبرية في مجلة إسرائيلية

زين خليل/الخليج 365

نشر باحث سعودي مقالاً باللغة العبرية في مجلة تصدر عن جامعة إسرائيلية، في سابقة هي الأولى، بحسب إعلام عبري.

وأعلنت جامعة تل أبيب (حكومية)، الإثنين، أن محمد الغبان الباحث السعودي وأستاذ اللغة العبرية في جامعة الملك سعود (حكومية) نشر مقالاً في مجلة "كيشر" بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم".

ويحاول المقال الذي نشر بالعبرية كما يقول كاتبه تحسين صورة النبي محمد في أعين اليهود، وفق المصدر ذاته.

وجاء المقال تحت عنوان "مساهمة في تحسين صورة النبي محمد في أعين الجمهور الإسرائيلي: تحالفات ومراسلات محمد مع يهود شبه الجزيرة العربية".

وقال الغبان في مقاله إن "نبي الإسلام أقام علاقات جيدة مع اليهود، واشتبك معهم في أمور سياسية فقط وليست دينية على الإطلاق"، بحسب المصدر ذاته.

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وأشارت "إسرائيل اليوم" إلى أن المقال جاء على وقع أصوات في السعودية ورابطة العالم الإسلامي (مقرها مكة المكرمة) تدعو إلى استغلال الحوار بين الأديان للتعاون مع الجاليات اليهودية وإسرائيل لتحقيق السلام.

من جانبه، قال البروفيسور الإسرائيلي رعنان رين من معهد روزنفيلد بجامعة تل أبيب إن "أهمية المقال تنبع أولا وقبل كل شيء في أنها المرة الأولى التي يختار فيها باحث سعودي بارز نشر مقال أكاديمي في مجلة أكاديمية إسرائيلية، بهدف إزالة الحواجز وتأليف القلوب بين الشعوب".

وأضاف "رين" في حديث للصحيفة "كلي أمل في أن يكون التعاون الأكاديمي هو خطوة أخرى على طريق التعاون الاقتصادي والسياسي".

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.

ورغم ذلك، زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب.



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