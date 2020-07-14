بشراكة قطرية.. إطلاق منصة "TED بالعربي"

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أعلنت "مؤسسة قطر" (حكومية) بالتعاون مع "مؤتمر تيد"، الإثنين، إطلاق مبادرة مشتركة "TED بالعربي" وهي منصة عالمية تستقطب المفكرين والباحثين والفنانين وصناع التغيير في العالم الناطقين باللغة العربية.

وتهدف هذه الشراكة التي تعد الأولى من نوعها لـ"تيد" وتستمر لمدة عامين، إلى توفير الفرصة لمشاركة الأفكار مع جمهور أوسع وتبادل الحلول والابتكارات وقصص النجاح باللغة العربية.

بالإضافة إلى "تسليط الضوء عالميا على الأفكار العربية التي من شأنها أن تطور المفاهيم وتحدث تغييرا إيجابيا وتلهم الآخرين"، وفق بيان لمؤسسة قطر.



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وذكر البيان أنه من خلال الشراكة، سيخصص مؤتمر "تيد" منصة رقمية تحتوي على مكتبة غنية بموضوعات تهم العالم الناطق بالعربية وتتضمن المحتوى الخاص بهذه المبادرة.

كما ستضم المكتبة محتوى مؤتمر "تيد" الأصلي، والمترجم، ومقالات المدونة، إضافة إلى فيديوهات ودروس "تيد- إيد"، وغيرها من المحتويات ذات الصلة.

وتعرف "تيد" بأنها منظمة عالمية غير ربحية مختصة في نشر الأفكار الجديرة بالاهتمام، والتي تتخذ في الغالب شكل حوارات ونقاشات، بالإضافة إلى المبادرات المماثلة التابعة لها والمفتوحة للجميع دون مقابل.

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