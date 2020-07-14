لافروف وبومبيو يبحثان ملفات ليبيا وسوريا وأفغانستان

موسكو/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الأزمات في ليبيا وسوريا وأفغانستان.

وقالت الخارجية الروسية الإثنين، في بيان، إن لافروف وبومبيو بحثا هاتفيا التطورات الأخيرة في ليبيا وسوريا وأفغانستان.

كما بحثا العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول اجتماعات مجموعات العمل الروسية-الأمريكية المتعلقة بالقضايا العسكرية والسياسية والاستقرار الاستراتيجي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.