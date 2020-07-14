وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، يتوقع الصندوق الآن، أن تنكمش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.7% في عام 2020، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى انكماش قدره 3.3% فقط.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
وقال التقرير إن مستوى عدم اليقين المرتفع بشكل غير عادي فيما يتعلق بأمد بقاء الوباء وتأثيره على الأنشطة الاقتصادية، والمخاطر الناتجة (بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي)، والتقلبات المتجددة المحتملة في أسواق النفط العالمية تسيطر على التوقعات.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن المنطقة تعرضت "لصدمات مزدوجة" مع جائحة الفيروس التاجي وانخفاض أسعار النفط.
وأضاف في تصريحات، أمس الأحد: "إدارة هذه الأزمة كان لها تأثير كبير وخسائر على الاقتصاد وهذا هو السبب في أننا اضطررنا لمراجعة معدلات النمو لدينا هبوطا هذا العام".
من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنتجي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 7.3%، مقارنة بانكماش 1.1% لمستوردي النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات محبطة لدول الشرق الأوسط... ومنتجي النفط الأكثر ضررا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.