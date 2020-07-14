توقعات محبطة لدول الشرق الأوسط... ومنتجي النفط الأكثر ضررا من كورونا

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، يتوقع الصندوق الآن، أن تنكمش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.7% في عام 2020، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى انكماش قدره 3.3% فقط.

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وقال التقرير إن مستوى عدم اليقين المرتفع بشكل غير عادي فيما يتعلق بأمد بقاء الوباء وتأثيره على الأنشطة الاقتصادية، والمخاطر الناتجة (بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي)، والتقلبات المتجددة المحتملة في أسواق النفط العالمية تسيطر على التوقعات.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن المنطقة تعرضت "لصدمات مزدوجة" مع جائحة الفيروس التاجي وانخفاض أسعار النفط.

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وأضاف في تصريحات، أمس الأحد: "إدارة هذه الأزمة كان لها تأثير كبير وخسائر على الاقتصاد وهذا هو السبب في أننا اضطررنا لمراجعة معدلات النمو لدينا هبوطا هذا العام".

من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنتجي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 7.3%، مقارنة بانكماش 1.1% لمستوردي النفط.