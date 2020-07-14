شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ يعلن عن إجراء تعديل وزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ أنه سيجرى تعديلا وزاريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقالت القناة في خبر عاجل لها منذ قليل: "وسط خلافات مع النهضة رئيس وزراء تونس يقرر إجراء تعديل وزاري".

وقبلها قالت رئيس كتلة الدستورى الحر، عبير موسى، إن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية غير قادر على سحب الثقة من الحكومة التونسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت النائبة عبير موسى، رئيس كتلة الدستورى الحر بالبرلمان التونسى، إن رغبة سحب الثقة من الإخوانى راشد الغنوشى رئيس البرلمان، لأنه قيادى بالجماعة ومكلف بمهمة أخونة تونس.

Advertisements

وأضافت أن مشروع الإخوان فى تونس مشروع ظلامى، وأنها لا تخاف من هذه الجماعة رغم تهديدها المباشر من الجماعة بالاغتيال مؤكدة أنها تتحرك بحراسة خاصة.

وتابعت أن الغنوشى مارس الخداع طوال مسيرته بأنه حزب سياسى مدنى ولكن الشعب التونسى كشف مخططاته وأصبح عاريا أمام الشعب.

وأوضحت أن الاعتصام فى البرلمان متواصل والنضال متواصل لقطع دابر الغنوشى والإرهاب وإبعاد التنظيمات الإرهابية عن مفاصل الدولة التونسية، ولن يتم التراجع عن الحراك إلا بعودة تونس التى تنبذ العنف والإرهاب وطرد مندوبى الجماعة.

وتوقعت عبير موسى ألا يتقدم رئيس الحكومة بالاستقالة مع عدم وجود مؤشرات على وجود تغيير حتى الآن وما يتردد مناورات من التنظيم.