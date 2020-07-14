شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 عنصراً فى جهاز الاستخبارات الأفغانية فى هجوم لطالبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل ما لا يقل عن 11 من أفراد الأمن اليوم فى هجوم تبنته حركة طالبان على مكتب لوكالة الاستخبارات الأفغانية فى الريف شمال البلاد، بحسب وكالة الانباء السعودية .

وأوضح حاكم ولاية سمنكان عبد اللطيف إبراهيمى أنّ انتحارياً فجر عبوة ناسفة داخل سيارة على مقربة من مديرية الأمن الوطني، واقتحم مسلحون المبنى فى مدينة إيباك فى ولاية سمنكان فى شمال البلاد نتج عنها مقتل 11 شخصاً وإصابة 63 آخرين.

وقال المتحدث باسم المحافظ صديق عزيزى إن الهجوم الذى استمر قرابة أربع ساعات انتهى بعد أن قتلت قوات الأمن ثلاثة مسلحين بالرصاص.