موريتانيا تسجل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى 5346 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالى عدد لإصابات فى البلاد إلى 5 آلاف و346 إصابة. وقال مدير عام الصحة العمومية الدكتور سيدى ولد الزحاف - فى تصريح نقلته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الإثنين - إنه جرى تسجيل 138 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالى المتعافين إلى ألفين و501 شخص، فى حين يتابع الفان و696 مصابا علاجهم فى المستشفيات، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالى إلى 149 وفاة.

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