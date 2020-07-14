شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تلغى مشروع إنشاء محطة الدببة للطاقة الشمسية بسب أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء الكويتى، إلغاء مشروع إنشاء محطة الدبدبة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، التى كان انتاجها سيوفر 15 فى المئة من احتياجات القطاع النفطى من الطاقة الكهربائية، بسبب المستجدات التى فرضتها جائحة كورونا.

وقال مجلس الوزراء فى بيان رسمى عقب اجتماعه اليوم الإثنين إنه قرر "إلغاء قرارى مجلس الوزراء بشأن المشروع المذكور وذلك نظرا للظروف الراهنة التى يمر بها العالم أجمع من تفشى لفيروس كورونا المستجد وأثرها على الأسواق النفطية والمالية العالمية".

وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل المشروع، الذى تنفذه شركة البترول الوطنية الكويتية، فى فبراير 2021 لكن طرحه تأخر كثيرا بسبب الإجراءات البيروقراطية.

وقالت صحيفة الراى الكويتية فى الخامس من يوليو الجارى إن قيمة العرض صاحب أقل الأسعار لإنجاز المشروع بلغت حوالى 439 مليون دينار (1.4 مليار دولار).

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وقال بيان مجلس الوزراء إن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم فى قيام مؤسسة البترول الكويتية "بالتركيز على أولوياتها للمرحلة المقبلة والمحافظة على مكانتها فى الأسواق النفطية العالمية".

كان المشروع يهدف الى إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية داخل مجمع الشقايا للطاقة المتجددة الذى يقع على بعد 100 كيلومتر غربى مدينة الكويت على مساحة حوالى 32 كيلومترا مربعا.

ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على الطاقة الكهربائية فى الكويت 30 ألف ميجاوات يوميا فى سنة 2030. ولدى البلد الغنى بالنفط رؤية طموحة للوصول الى إنتاج 15 فى المئة من هذه الاحتياجات من الطاقة المتجددة.

وقال بيان مجلس الوزراء إنه كلف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات التى تراها مناسبة نحو تلبية حاجات البلاد المستقبلية من الطاقة المستدامة وفى ضوء النصوص والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.