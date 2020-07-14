شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة شمال دارفور تعلن حالة الطوارئ بالولاية بسبب الأحداث والاعتصامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حكومة شمال دارفور ممثلة في اللجنة الأمنية، والتي يرأسها والي الولاية اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء الولاية ، إعتباراً من اليوم الى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها محلية كتم أمس، ووحدة فتابرنو لإدارية التابعة للمحلية اليوم.

كما أعلنت ملاحقتها للمشتبه بهم في أحداث كتم وفتابرنو من أجل تقديمهم للعدالة، وإرسالها مزيد من القوات الى وحدة فتابرنو الإدارية ومدينة كتم ومحليتي كبكابية والسريف، بجانب تأكيدها علي قيام إمتحانات شهادة مرحلة الأساس في موعدها.



وفيما يلي نص بيان والي الولاية: وفيما يلي نص بيان والي الولاية:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين

الأهل الشرفاء بولاية شمال دارفور

السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته

لقد تابعتم وعايشتم خلال الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري تطورات الأوضاع بولايتنا الحبيبة علي خلفية الإعتصامات التي نفذها مواطنونا بكل من محليتي كبكابية وكتم بوحدة فتابرنو الإدراية وهم يرفعون شعارات ويتقدمون بمطالب نقر بمشروعيتها بموجب الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد.

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ولكن علي عكس ذلك فقد استغل بعض المندسين المتسللين ممن يسعون الى زعزعة الامن والاستقرار وتحقيق أجندة خاصة واستغلال هذا الظرف من أجل تاجيج الاوضاع الامنية بالولاية وإعادتها الي مربع الحرب والاقتتال والتشريد والدمار، وقد تم اعتقال عدد من اؤلئك المخربين والمندسين ويجري متابعة وملاحقة الآخرين لاعتقالهم توطئة لتقديهم الى العدالة.

وإزاء هذا الموقف فقد عقدت لجنة أمن وحكومة الولاية اجتماعا طارئا اليوم وتم التداول خلاله حول مجمل الاوضاع الامنية بالولاية وتداعياتها على خلفية تلك الاحدات وخلصت الي إصدار القرارات التالية :

إتخاذ كافة التدابير والإجراءات والضوابط اللازمة من أجل فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء الولاية اعتبارا من اليوم الى أشعار آخر.

تجري ملاحقة والقبض على كل من يشتبه في ضلوعه في أحداث التخريب بمحلية كتم والاعتداءات بوحدة فتا برنو الإدارية لتقديمهم الى العدالة.

إرسال المزيد من القوات النظامية الى منطقة فتابرنو ورئاسة المحلية و كبكابية والسريف لتعمل على بسط هيبة الدولة واعادة الأمن والاستقرار.

تؤكد حكومة ولجنة أمن الولاية على قيام امتحانات مرحلة الاساس المقرر لها يوم 15 يوليو الجاري.

تدعو لجنة أمن وحكومة الولاية جميع المواطنين بكافة أصقاع الولاية الى التعاون الجاد والمخلص من أجل تفويت الفرصة على المتربصين بأمن الولاية واستقرارها، كما تدعوهم الى التعاون وتهيئة كافة الأسباب التي من شأنها المساهمة في انجاح الموسم الزراعي والذي نسأله تبارك وتعالي ان يكون موسم خير وبركة وأمن وأمان .