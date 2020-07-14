شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ..رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة فى أكثر من ألف مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فريد عمادي، رفع الإيقاف المؤقت عن صلاة الجمعة في أكثر من 1000 مسجد في جميع محافظات الكويت؛ وذلك اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، مع استمرار إغلاق مبردات ودورات المياه.

وشدد عمادي، فى تصريح صحفى مساء اليوم، الاثنين، على اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية اللازمة لعودة صلاة الجمعة من حيث تهيئة المساجد لاستقبال المصلين؛ وذلك من خلال التعقيم ووضع العلامات الإرشادية والملصقات التوعوية، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعي وغيرها من الضوابط اللازمة.

وأوضح أنه سيتم فتح أبواب المساجد لصلاة الجمعة قبل الأذان بنحو 30 دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بنحو 15 دقيقة، على ألا تزيد خطبة وصلاة الجمعة على 15 دقيقة كحد أقصى، مع تخفيف الصلاة ومراعاة تحقيق الأركان والواجبات.

Advertisements

وأشار العمادي إلى أنه تم التنبيه على العاملين في المساجد، بتنظيم دخول وخروج المصلين، مع وضع علامات تحدد أماكنهم أثناء الصلاه، وفقا للاشتراطات الصحية، وكذلك إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين، وتعقيم مقابض الأبواب ومداخل المساجد بالمطهرات، وضرورة تذكير الخطيب للمصلين بشروط السلامة الصحية والوقائية، من حيث التباعد الجسدي بين المصلين ولبس الكمام، والتنبيه على عدم الحضور للمسجد لمن تظهر عليهم أعراضاً مرضية.

وتابع إنه جرى التأكيد كذلك على العاملين بجمع الأدوات المعدنية والبلاستيكية الخاصة بارتداء الأحذية، وتعقيم الكراسي المستعملة في المسجد قبل وبعد كل صلاة جمعة.

ودعا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، رواد المساجد إلى ضرورة الوضوء في المنزل، وإحضار كل مصل سجادة خاصة به للصلاه عليها، وعدم تركها في المسجد، مؤكدا إن ارتداء الكمام، شرط لدخول المسجد، مع استمرار ارتداءه خلال مدة بقاء المصلي وأثناء استماع الخطبة والصلاة وحتى مغادرة المسجد لافتا في الوقت نفسه الى منع دخول المسجد، لمن هم دون الخامسة عشر.