شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: نرفض أى إجراء إسرائيلى أحادى الجانب لضم أراض فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اجتماعين منفصلين الاثنين، مع رئيسى وأعضاء لجنتى الشؤون الخارجية والدفاع فى مجلس العموم بالبرلمان البريطانى.



وتناول الاجتماعان، اللذان عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة، والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الملك موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد ملك الأردن بموقف المملكة المتحدة إزاء القضية الفلسطينية، ومساعيها لتحقيق السلام.

وأكد مجددا أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية، أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

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وركز الاجتماعان على سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والعسكرية والأمنية، فضلا عن الجهود المبذولة لمواجهة واحتواء وباء "كورونا"، ومواصلة التنسيق للتصدي لآثاره الإنسانية والاقتصادية.



ولفت ملك الأردن إلى المستوى المتقدم للأردن في مجال القطاع الدوائي، وما تتميز به المملكة من مقومات تجعلها وجهة للسياحة العلاجية، ضمن معايير السلامة العامة.

وأشاد بالجهود التي تبذلها المملكة المتحدة على المستوى الدولي لمواجهة "كورونا" والتعاون من أجل التخفيف من تداعياته، ومن ضمنها عقدها القمة العالمية للقاحات، التي نظمتها بالتعاون مع منظمة التحالف العالمي للقاحات (GAVI).

وعبر عن تقديره لدعم المملكة المتحدة للأردن من خلال برامج التنمية وتقديم المساعدات للاجئين.