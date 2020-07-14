شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السودانى: مصلحتنا العليا هى البوصلة التفاوضية فى مباحثات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام السوداني إن مصلحة السودان العليا هي البوصلة التفاوضية في مباحثات سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وأضاف وزير الإعلام السوداني: "لا بديل عن التفاوض فيما يتعلق بسد النهضة".

وفى وقت سابق قالت وزارة الري السودانية، إن الدول المعنية بأزمة سد النهضة قدمت مقترحات للحل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مضيفة أن هناك تقدمًا طفيفًا في اليوم الـ10 من مفاوضات سد النهضة.

وتواصلت لليوم العاشر على التوالى المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقى وبحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

واستهل الوزراء الاجتماع باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عُقدت يوم الجمعة 10 يوليو والتي قامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانب السودانى والإثيوبى خلال الاجتماع اليوم بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفنى والقانونى، إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.