شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يجتمع بأمير الجماعة الاسلامية الكردستانية لبحث العلاقات مع بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، ان رئيس الجمهورية برهم صالح اجتمع مع أمير الجماعة الاسلامية الكردستانية، لبحث أهم المستجدات الامنية والاقتصادية والسياسية في اقليم كردستان والعراق.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "نينا" قال الاتحاد في بيان: إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، بمدينة السليمانية، أمير الجماعة الاسلامية الكردستانية علي بابير، وتم بحث أهم المستجدات الامنية والاقتصادية والسياسية في اقليم كردستان والعراق".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة حل المشاكل والازمات الحالية عن طريق الحوار الجاد بين جميع الاطراف للوصول الى حلول مناسبة وانهاء الازمات والمشاكل وارجاع الامن والازدهار الى جميع المواطنين".

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وتابع الاتحاد انه "تم التأكيد ايضا على ضرورة حل مشاكل موازنة الاقليم، رواتب الموظفين، والحالة المعيشية للمواطنين، بين حكومتي الاقليم والاتحادية وكذلك حماية حقوق المواطنين بشكل متساو".