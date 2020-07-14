شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: تركيا تسعى لتثبيت حكم الإخوان وابتزاز قارة أوروبا بالهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمي الجيش الوطني الليبي، عددًا من الوثائق المرئية التي تؤكد جرائم النظام التركي في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي الجيش الوطني الليبي، خلال مؤتمر صحفى منذ قليل، إن تركيا لديها عدة أهداف في ليبيا، وأولها تثبيت حكم الإخوان وابتزاز قارة أوروبا بالهجرة غير الشرعية بفتح الحدود الليبية أمام المهاجرين عن طريق ليبيا، وكذلك السيطرة على النفط الليبي لإنقاذ الليرة التركية والاقتصاد التركي المنهار، مشيرا إلى أن الجيش الليبي يتصدى لتلك المحاولات ومنها عملياته ضد نقل المرتزقة إلى أوروبا.

ولفت المتحدث الرسمي الجيش الوطني الليبي، إلى أن القوات المسلحة الليبية أصبحت قوى عسكرية كبرى بدأت بأعداد قليلة، لكنها استطاعت في النهاية أن توقف جرائم الأرهابية ضد الإنسانية، لافتا إلى أن الليبيين لن ينسون جرائم الإرهابيين في بنغازي.

وأوضح المتحدث الرسمي الجيش الوطني الليبي أن القيادة تحتفظ بأرشيف توثيقي لجرائم الميليشيات التي لم ترحم الرجال والنساء والأطفال.