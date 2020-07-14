شكرا لقرائتكم خبر عن جيش اليمن يدك مخازن أسلحة تابعة لمليشيات الحوثى فى جبهة باقم بـ"صعدة" وصلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دكّت مدفعية الجيش الوطني اليمني، مواقع ومخازن أسلحة تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة باقم شمالي محافظة صعدة.
وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - في بيان، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية ، اليوم، الاثنين، أن مدفعيّة الجيش تمكنت صباح اليوم من تدمير مخازن للأسلحة وتجمعات لمليشيات الحوثي بالقرب من سد باقم شمالي المحافظة، مشيراً إلى انفجارات عنيفة توالت إثر القصف وتصاعد كبير لألسنة الدخان في سماء المنطقة.
كما كبد الجيش الوطني اليمني، مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة صلب بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة ، "إن أبطال الجيش تصدوا لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبال صلب وأسفر ذلك عن مقتل وإصابة العشرات من المليشيا".
وأضاف أن "مدفعية الجيش الوطني استهدفت آليات حوثية بمحيط جبهة صلب وتمكنت من تدميرها بالكامل، فيما دمّرت مقاتلات التحالف عربة وعدد من الأطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية وذخائر قادمة من عمق صنعاء، وقتلت جميع العناصر التي كانت على متنها".
وفي السياق ذاته، استهدف طيران التحالف بغارة أخرى مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية بمديرية نهم.
كانت هذه تفاصيل خبر جيش اليمن يدك مخازن أسلحة تابعة لمليشيات الحوثى فى جبهة باقم بـ"صعدة" وصلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.