شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: لدينا أرشيف كبير من الجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها الميليشيات بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أحمد المسمارى: "لدينا أرشيف كبير من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الميليشيات في ليبيا". وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي خلال مؤتمر صحفى منذ قليل: "قواتنا تواصل مهامها في محاربة الإرهاب وإنهاء الجريمة". وتابع المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: "عملياتنا العسكرية سرية جدا ولن نفصح عنها".

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