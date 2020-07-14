مجلس التعاون الخليجى يناقش أولويات الإنفاق الحكومى لمعالجة آثار وباء كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حلقة نقاشية اليوم، الإثنين، حول "أولويات الإنفاق الحكومي لمعالجة آثار جائحة كورونا".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الحلقة ناقشت عددا من الموضوعات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي لمعالجة آثار جائحة كورونا وفي مقدمتها آلية تعامل دول المجلس في إعادة أوجه الإنفاق الحكومي لمكافحة الفايروس والحيلولة دون انتشاره، و القطاعات الأكثر تأثراً عن غيرها بالجائحة.
كما استعرضت الحلقة أبرز المبادرات والبرامج الحكومية التي اتخذتها دول المجلس للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد على الأفراد والمستثمرين والقطاع الخاص، حيث قدم المتحدثون مرئياتهم وتوقعاتهم عن الأداء الاقتصادي لدول المجلس خلال ما تبقى من هذا العام والعام القادم، إلى جانب مناقشة الدروس المستفادة من الجائحة فيما يتعلق بالاتفاق الحكومي.
تأتى هذه الحلقة استمراراً للحلقات التي تنظمها الأمانة العامة حول السياسات والتدابير الاقتصادية المتخذة في دول مجلس التعاون للتخفيف من آثار جائحة كورونا.
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