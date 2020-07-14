شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالتى وفاة و418 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قطر عن تسجيل حالتى وفاة و418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ويستمر انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، حيث قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا عودة للحياة الطبيعية فى المستقبل المنظور بسبب كورونا، وأضافت منظمة الصحة العالمية: هناك ارتفاع مثير للقلق في إصابات كورونا في عدة دول.

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وفى وقت سابق قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن جائحة فيروس كورونا، يمكن أن تزداد سوءا إذا لم تلتزم كل الدول بتدابير الرعاية الصحية الأساسية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال إفادة افتراضية من مقر المنظمة فى جنيف: "اسمحوا لى أن أكون فجا فى صراحتي.. عدد أكثر مما ينبغى من الدول يسير على الطريق الخاطئ والفيروس لا يزال العدو العام رقم واحد".